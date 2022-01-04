Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

«Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением», – информирует издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, семью президента в отеле не видели.

Коломойский сообщил изданию, что не виделся с Зеленским и не планирует.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.