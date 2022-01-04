 

Даня Милохин пожаловался на скучный отдых в Дубае

04.01.2022, 17:01, Разное
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Ставший известным при помощи TikTok Даня Милохин недавно со своими друзьями из Dream Team House отбыл на отдых в ОАЭ.
По словам блогера, в Дубае оказалось скучно.

Это заявление, которое Даня Милохин опубликовал в своем Instagram-аккаунте, вызвало критику среди его подписчиков. Как считают подписчики, блогер на данный момент “зажрался”. Поклонники ему напомнили, что он только в недавнем прошлом проживал рядом с Анапой. И тогда он не мог себе позволить даже думать об отдыхе за границей.

На днях стало известно, что поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой, произошедший во время их выступления в полуфинале шоу «Ледниковый период», совсем ничего под собой не подразумевает. Этот поцелуй по своей сути представляет собой очередной пиар ход, задача которого пробудить у зрителей интерес.

На самом деле между ними отсутствует романтическая связь, что было ими и подтверждено. Зрители ранее были возмущены тем, что Даня Милохин и Евгения Медведева превратили в “Дом-2” “Ледниковый период”.

Источник: actualnews.org



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