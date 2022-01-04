 

Лариса Гузеева осуществила свою давнюю мечту

04.01.2022, 17:01, Разное
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62-летняя ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Лариса Гузеева много лет мечтала совершить путешествие по Европе на своей машине.
Знаменитая телеведущая и актриса призналась своим поклонникам, что много лет мечтала о дальних путешествиях вместе с мужем на собственной машине. И вот, наконец, эта мечта осуществилась! После празднования Нового года семейная пара начала готовиться к долгожданной поездке.

Несмотря на сложности – 26 часов в дороге, Гузеева и её супруг благополучно прибыли в Словакию, где отдохнули в очень приятной и романтической обстановке. Также они побывали в небольшом уютном ресторане, в котором, по их словам, было очень красиво и вкусно.

Муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров работает ресторатором и не ведёт светского образа жизни.

Осенью телеведущая перенесла тяжёлую форму коронавируса, поэтому интересная и романтическая поездка принесла ей много положительных эмоций, сил и здоровья.

Источник: csn-tv.ru



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