Отец Цоя: Я, по-моему, раза два или три уходил от жены. В один момент я уходил налево – там появился Леня

“Я, по-моему, раза два-три уходил. Как бы тебе объяснить?.. У меня была бурная молодость. Потом возвращался, несолоно хлебавши. В один момент я уходил налево – там появился Леня”, – рассказал Цой.

Леонид Цой родился в 1974 году. По словам Роберта Цоя, братья друг с другом не общались.

“Практически нет [не общались]. Они даже, по-моему, не виделись. Дело в том, что, даже когда Витька погиб, Ленька еще маленький был. Так что они не могли общаться как бы. Разница в возрасте совсем другая”, – сказал Цой.

Интервью с Цоем выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Роберт Цой родился в 1938 году в казахстанском городе Кызылорда. Его предки родом из Северной Кореи. После школы переехал в Ленинград (сейчас – Санкт-Петербург), где окончил военный институт. Работал инженером на заводе. Со своей будущей супругой Валентиной Гусевой, учительницей физкультуры, познакомился в гостях у друзей. В 1962 году у пары родился сын Виктор. Роберт Цой дважды уходил из семьи, но затем возвращался. С Гусевой они трижды заключали брак. Гусева умерла в 2009 году.

Во время расставания с Гусевой, в 1974 году, у Роберта Цоя родился сын Леонид. Он занимается бизнесом.

В 2011-м Цой женился на жительнице Санкт-Петербурга корейского происхождения Марине Хан.

В 2015-м у Цоя обнаружили рак слизистой ротовой полости, он проходил лечение в Израиле.



Дмитрий ГОРДОН

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