Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской “плюнуть ей в рожу” во время интервью

Во время разговора Блиновская не захотела отвечать на некоторые вопросы Собчак, а затем заявила, что “плюнет ей в рожу” или “скинет за борт”.

“Почему ты, занимаясь таким одухотворяющим людей делом, так эмоционально на все реагируешь?” – ответила Собчак, предложив Блиновской помириться.

Такая реакция журналистки удивила зрителей и Собчак решила прокомментировать свое поведение.

“Я вижу ваши вопросы по интервью. Все они про выдержку, про реакции, про “почему ты ее не…”. Моя цель – показать как есть человека, раскрыть его до конца. Давать личные реакции – оказать давление на ваши собственные. И тогда весь смысл теряется. Вы без моих личных реакций видите картинку как есть. И это важно и ценно. Я люблю свою работу именно за то, что, начиная интервью, как бы ты ни готовился и ни узнавал человека, читая про него тонны материала, я никогда не знаю, что “вскроется”. Я просто вскрываю. Это и есть моя любимая работа. А оценивать, что именно вскрыто в Елене Милашиной или в Елене Блиновской, – вам”, – написала журналистка.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

В августе 2021 года Собчак вместе с российским ведущим Иваном Ургантом вела корпоратив по случаю дня рождения Блиновской. В разгар праздника Блиновская потребовала, чтобы Ургант и Собчак “пососались”. Этот момент кто-то из гостей записал на видео и выложил в сеть.

“Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу”, – прокричала Собчак и Урганту Блиновская, а они в ответ попытались отшутиться.

Спустя почти четыре месяца Ургант заявил, что не обижается на заказчицу.

В свою очередь Собчак за две недели до выхода интервью с Блиновской выпустила спецвыпуск под названием “Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы”, в котором в том числе раскритиковала ее “Марафон желаний”.

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