“Такие же люди, как и все остальные”. Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами

На вопрос: “Как ты думаешь, порнозвезды – что это за люди?” Водонаева ответила, что “это такие же люди, как и все остальные”.

“Я не разделяю людей по профессиям, национальности, ориентации и вероисповеданию. А вот на тупых – да. Порноактеры нарушают закон своей профессией? Нет. Есть ли у меня друзья из этой профессии? Да”, – добавила она в подписи.

Скриншот: alenavodonaeva / Instagram

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дома-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

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