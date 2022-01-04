ЛДПР потребует закрытия финских бань в случае вступления Финляндии в НАТО

Фракция ЛДПР в экстренном порядке подготовила законопроект о запрете строительства и эксплуатации финских бань (саун) на территории России. Проект внесут в Думу, если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО.

О том, что финское правительство не исключает начала диалога с Брюсселем о членстве в НАТО, накануне Нового года заявила премьер-министр страны Санна Марин. Также Финляндия намерена активизировать сотрудничество со странами Евросоюза в оборонной области. Новый намёк на расширение НАТО на восток вызвал резкую реакцию в российском истеблишменте. Но конкретные меры по сдерживанию финской военщины предложили именно депутаты от ЛДПР.

«Ни одной сауны в России не останется! Пусть только попробуют хоть шажок в НАТО сделать! Сами будут париться в своих банях! А русский человек найдёт, куда ходить! В хамам турецкий ходить будем, в крайнем случае, это и то лучше, чем бани НАТОвских подстилок!» – прокомментировал законопроект лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Обеспокоенность России стремлением Финляндии в Северо-Атлантический альянс понятна – размещение баз НАТО под Хельсинки сократит подлётное время ракет средней дальности до Москвы на 16 секунд. Именно этого времени не хватит, чтобы завершить эвакуацию руководства страны в убежища. Эвакуация фракций Госдумы проводится в алфавитном порядке, поэтому ЛДПР занимает в очереди к бомбоубежищу третью позицию, что создаёт для неё смертельные риски.

Текст законопроекта переведён на финский язык и направлен послу Финляндии в России.

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