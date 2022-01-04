 

В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным

04.01.2022, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.

«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта… Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».

Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.

Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.

В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Коронавирусом в мире заразились 28,5 человек

13.05 / Еврейская конфедерация Украины и Мемориал Холокоста “Бабий Яр” издадут книгу о 2,5 тыс. украинцев, спасавших евреев от нацистов

15.07 / В одном из округов Германии объявили режим ЧС из-за угрозы затопления

09.12 / Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив

12.01 / “Ничего себе мамуля! Как сестра”. Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике

06.11 / Власти Грузии показали “факты приема пищи” Саакашвили. В ответ он отказался от всего входящего в протокол о голодовке

12.08 / ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков в Ивановской области

04.11 / Умер директор НИИ ядерной физики МГУ

28.09 / Сотрудники НАБУ и САП провели обыски в Харькове. СМИ пишут, что дело связано с нардепом от “Слуги народа” Куницким

29.10 / США дали оценку отсутствию лидеров РФ и Китая на предстоящем саммите G20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика