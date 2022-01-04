 

Тбилиси призвал Вашингтон «не расшатывать доверие грузин к Западу»

04.01.2022, 16:25, Новости дня
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Руководитель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «несправедливыми и неправильными» упреки посольства США в Грузии за упразднение Службы государственного инспектора, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К сожалению, такие заявления расшатывают в грузинском обществе доверие к западным партнерам», – сообщил Кобахидзе.

По его словам, за 30 лет сотрудничества с США Грузия «очень часто принимает и учитывает советы» американской стороны.

Как отметил Кобахидзе, когда упреки несправедливые, «то это нехорошо и нельзя допустить» падения доверия к Западу.

Он отметил, что Служба не упразднена, а разделена на две части с более расширенными полномочиями.

Председатель правящей партии также отметил, что посольство США допустило «фактические ошибки», которые могут быть объяснены «человеческим фактором».

Ранее посольство США в Грузии резко раскритиковало правящую «Грузинскую мечту» за упразднение Службы государственного инспектора, которая была уполномочена расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных.

Американская сторона назвала это «подрывом подотчетности правительства».

Также в заявлении посольства говорится, что «правящая партия этим шагом дала понять, что независимый надзор за правительством может быть подвергнут репрессиям, дисциплинарным мерам, увольнениям».

В свою очередь, «Грузинская мечта» заявила, что Служба будет реформирована в лучшую сторону, а все ее 120 сотрудников сохранят работу.

Депутат от оппозиционной партии «Для Грузии» Анна Бучукури заявила, что «власти Грузии умудрились получить беспрецедентно жесткую критику от главного стратегического партнера страны – США».

«От этого страдают государственные интересы Грузии», – сказала она.



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