Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2».

«Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.

Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2».

Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.