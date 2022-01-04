 

“Ты столько заработал, отдохни уже”. Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать

04.01.2022, 16:08, Новости дня
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– Валера, ну ты столько денег заработал, ну отдохни уже. Почему ты сейчас опять работаешь, ты же можешь отдохнуть? – процитировал себя в разговоре с Леонтьевым Галкин.

– Да, Максим, могу, – ответил ему Леонтьев.

– Ну а что тебя останавливает, ты же накопил уже?

– Накопил, да.

– Ну а почему ты не можешь отдохнуть?

– Ты понимаешь, а вдруг я долго проживу и мне не хватит… – ответил, по словам Галкина, Леонтьев.

На видео ответ Галкина о Леонтьеве можно услышать с 22-й минуты.

ВИДЕОВидео: Юзефович / YouTube
Контекст:

Леонтьев родился 19 марта 1949 года в Коми в семье ветеринаров-оленеводов. В 17 лет дебютировал на сцене в хоре ветеранов. Получил широкою известность в 1980-х после исполнения песен “Исчезли солнечные дни”, “Затмение сердца”, “Полет на дельтаплане” и других.

В 2017 году Леонтьев после гастролей в Крыму в 2014–2016 годах был внесен в базу сайта “Миротворец”. Осенью 2021 года певец снова отправился туда с концертами.

Галкин родился 18 июня 1976 года в Московской области в семье военных. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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