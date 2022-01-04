Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ

Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.

Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, информирует «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».