 

Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ

04.01.2022, 15:40, Новости дня
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Стоимость газа для потребителей в Казахстане упадет до 50 тенге за литр, согласно требованиям участников митингов, сообщают СМИ.

Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, информирует «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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