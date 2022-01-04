 

«Так постарела с этим образом!» : Поклонники Ольги Бузовой не узнали певицу

04.01.2022, 15:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ольга Бузова, несмотря на то обстоятельство, что 2022 год недавно начался, уже приступила к работе, как и большинство звёзд.
Она дала уже два концерта, о которых не замедлила поделиться в своем Instagram, опубликовав с одного из концертов видео. Но оценить это смогли не все поклонники.

Для публикации певица остановила свой выбор не на самом удачном ролике. В синем спортивном костюме и шубе, которые Ольгой были выбраны для концерта в Серпухове, у неё был вид отёкший и уставший. Сложилось впечатление, что Ольга Бузова прибавила в весе и в возрасте.
Было отмечено подписчиками в комментариях под видео, что они не представляют возможным узнать в этом образе певицу. “Выглядит старше своего возраста”, “Опухшее лицо”, – поклонникам стало затруднительно узнать в этом образе певицу.

Часто её упрекают в том, что она злоупотребляет фотошопом. Телезвезда в Instagram часто пользуется макияжем. Поклонниками было отмечено, что есть вероятность того, что юмор ведущей относительно коньяка, больше юмором не являются.

Источник: www.passion.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Политолог Манойло о поведении Байдена на встрече с Путиным: Ковбойская манера и гопническая одновременно

20.12 / Скандалы: Последним делом самолёты

21.08 / Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии

14.01 / Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского

23.09 / Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится “жарко”

01.07 / Путин высказался о блокировке соцсетей в России

25.03 / Токсичная зараза продолжает убивать слонов в Ботсване – ученые исключили сибирскую язву и инфекции

26.07 / Уступившая золото соотечественнице саблистка Великая: Придется ехать на пятую Олимпиаду

16.05 / Европейцы оценили образ: Манижа выступила на второй репетиции «Евровидения» в Роттердаме

28.05 / Кварк-глюонная плазма течет как вода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика