«Так постарела с этим образом!» : Поклонники Ольги Бузовой не узнали певицу

Ольга Бузова, несмотря на то обстоятельство, что 2022 год недавно начался, уже приступила к работе, как и большинство звёзд.

Она дала уже два концерта, о которых не замедлила поделиться в своем Instagram, опубликовав с одного из концертов видео. Но оценить это смогли не все поклонники.

Для публикации певица остановила свой выбор не на самом удачном ролике. В синем спортивном костюме и шубе, которые Ольгой были выбраны для концерта в Серпухове, у неё был вид отёкший и уставший. Сложилось впечатление, что Ольга Бузова прибавила в весе и в возрасте.

Было отмечено подписчиками в комментариях под видео, что они не представляют возможным узнать в этом образе певицу. “Выглядит старше своего возраста”, “Опухшее лицо”, – поклонникам стало затруднительно узнать в этом образе певицу.

Часто её упрекают в том, что она злоупотребляет фотошопом. Телезвезда в Instagram часто пользуется макияжем. Поклонниками было отмечено, что есть вероятность того, что юмор ведущей относительно коньяка, больше юмором не являются.

Источник: www.passion.ru