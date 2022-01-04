 

Актрисы советского кино столкнулись с проклятьем

04.01.2022, 15:32, Разное
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Нонна Мордюкова и Наталья Кустинская – заслуженные российские актрисы уводя чужих мужей стали жертвами наложенного проклятья.
Наталья Фатеева лишилась мужа из-за Кустинской, с которой до этого имела тесные дружественные связи. Фатеева выдвинула не одну жалобу на актрису для того, чтобы в конечном итоге ей запретили въезд на съемки в Голливуд.
Кустинская в свою очередь отметила, что актриса наложила на неё проклятье, ввиду которого она осталась одна.

Разлучницей Владимира Басова и Розы Макагоновой стала сама же Наталья Фатеева. Именно с Басовым актриса познакомилась на съёмках фильма «Случай на шахте восемь». Макагонова прокляла обоих, и через пару лет брак был разрушен.

Союз Ады Войцек с Иваном Пырьевым распался благодаря Марине Ладыниновой, Войцек в свою очередь заявила о том, что в скором времени с виновницей поступят таким же образом. Поначалу в браке было все гладко, но спустя время режиссёр увлёкся юной Людмилой Марченко.

Актрисе театра Лилии Журкиной из-за вмешательства в семью Галины Волчек и Евгения Евстигнеева пришлось бросить работу, дабы не встречаться взглядами с бывшей супругой своего избранника. По причине ухода из театра, у актрисы начались сильные проблемы с психикой и развился псориаз.

Борис Андронникашвили состоя в браке с Людмилой Гурченко начал проявлять интерес к Ноне Мордюковой, которая, по его словам, владела талантом хорошо готовить.

Источник: new-magazine.ru



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