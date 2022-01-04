 

Во время концерта в Серпухове Ольга Бузова выглядела уставшей

04.01.2022, 15:32, Разное
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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, несмотря на недавние новогодние праздники, приступила к работе и уже успела дать два концерта.
Однако не все поклонники звезды были в восторге от одного из её концертов. Во время выступления в Серпухове на звезде были синий спортивный костюм и шуба. Как заметили зрители, она выглядит очень уставшей и как будто набравшей несколько килограмм и лет. Многие отмечают, что с трудом узнали её.

В соцсетях Бузова практически не показывается без макияжа, нередко её упрекают в использовании фотошопа и фильтров.

Как призналась телеведущая, незадолго до начала концерта в Серпухове, вечером, накануне выступления, она смотрела сериал, поэтому немного сбилась с графика и не выспалась.

Источник: www.passion.ru



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