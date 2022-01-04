Во время выступления на “Песне года” Игорь Корнелюк забыл текст композиции “Билет на балет”

Многочисленные зрители “Песни года”, транслируемой в новогодние праздники на телеканале “Россия 1”, заметили, что в эфире отсутствовало анонсированное выступление Игоря Корнелюка. В руководстве ВГТРК объяснили, что номер был вырезан при монтаже по техническим причинам, не указав их при этом.

Более подробно ситуацию описал многократный победитель фестиваля в номинации “Лучший автор года” Михаил Гуцериев.

“Случилось что-то необычное, хотя ничего не предвещало. Игорь [Корнелюк] должен был получить награду за многолетнюю творческую деятельность. И конечно же спеть свой знаменитый ”Билет на балет”, но он вышел и забыл слова. Зал и другие участники концерта пытались ему помочь и напеть, но Игорь так и не вспомнил текст. Организаторы решили выйти из положения и включили фонограмму, но поскольку ВГТРК чётко заявляет, что концерт идёт с живым звуком, видимо, чтобы не обманывать зрителя, выступление не вошло в эфир”, – изложил свою версию событий поэт и предприниматель.

Гуцериев добавил, что несмотря на казус, премию и диплом лауреата “Песни года” Корнелюку вручили.

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