 

Талибы опровергли столкновения на границе с Туркменистаном

04.01.2022, 15:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН за террористическую деятельность) опровергло заявления о стычках с туркменскими пограничниками в северной части Афганистана, сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.

«Сообщения о пограничных разногласиях между Афганистаном и Туркменистаном ложные. Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь дипломатические и дружеские отношения с дружественными странами и всеми странами мира», – сообщил Балхи, передает РИА «Новости».

СМИ сообщали в понедельник, что бойцы «Талибана» якобы столкнулись в афганской северной провинции Джаузджан.

Посольство Туркменистана в Кабуле также опровергало сообщения об обострении ситуации на границе. Там подчеркивали, что Туркменистан сохраняет «добрососедские отношения» с Афганистаном.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / В Кремле указали на обязательность выплаты штрафов западными IT-гигантами

25.08 / Продажи нового седана Kia Cerato начнутся на рынке РФ 8 сентября 2021 года

15.10 / Новый план разминирования и открытие новых пунктов пропуска в Луганской области. Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу

22.12 / Будем жёстко реагировать — Путин предупредил Запад об адекватном военно-техническом ответе

07.07 / Компания Kia опубликовала цены на обновленный седан K5 2021

16.08 / Погребинский объяснил важность минского митинга сторонников Лукашенко

09.11 / Crew Dragon с экипажем вернулся на Землю

04.09 / Пожар в киевском костеле Святого Николая. Стала известна причина

19.11 / Чернышов “закатывает в асфальт” рейтинг президента – экономист

12.08 / В Германии заявили об утрате США роли гаранта порядка в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика