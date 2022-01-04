 

В Uniper назвали Россию важнейшим поставщиком газа в ЕС

04.01.2022, 15:26, Новости дня
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Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах интервью Rheinische Post Маубах рассказал, что роль РФ как поставщика газа для Европы будет расти и далее из-за снижения местной добычи в ЕС.

Он связал дефицит газа и рост цен на него в Европе с восстановлением мировой экономики после вызванных локдаунами кризисов. «Причина – глобальный экономический бум после связанных с коронавирусом локдаунов в прошлом. Много американского сжиженного газа идет в Китай, а не Европу. Нидерланды снижают свое производство (газа), газохранилища менее заполнены, чем обычно», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Маубаха, газохранилища Uniper заполнены примерно на 50%. Он пояснил, что в 2021 году отбор газа из хранилищ проводился непривычно долго – до апреля.

«Я не хочу участвовать в политических спекуляция. Одно ясно: РФ за более чем 50 лет регулярно выполняла свои обязательства по поставкам. РФ – важнейший поставщик газа в Европе и будет еще более важным, потому что снижается местное производство (газа)», – сообщил Маубах.

Напомним, стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов.



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