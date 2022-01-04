 

В Карпатах травмировались два лыжника, с горы их спускали спасатели

04.01.2022, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“3 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжных трассах горы Высокий Верх оказали помощь двум травмированным туристам-лыжникам: мужчине 1974 года рождения из Одессы, который получил травму левой ноги, и молодому человеку 2004 года рождения из Харькова, который травмировал голову”, – говорится в сообщении.

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам.

Контекст:

1 января ГСЧС Украины предупреждала о возможности схода лавин в Карпатах, был объявлен третий уровень опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Угрозы из-за решений КСУ, прогресс в развитии цифровых технологий. ЕС обнародовал отчет по выполнению Украиной Соглашения об ассоциациии

13.07 / Сафронову предъявили обвинение

26.11 / Поставили Украину на колени – Тимошенко заявила в полицию о преступлениях власти

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Если протесты подавят, белорусы выйдут на тихую партизанскую войну

30.07 / В Кремле заявили, что информации о противоправных действиях задержанных в Беларуси “сотрудников” ЧВК “Вагнер” нет

19.01 / Шабунин заявил, что для спасения Татарова Офис президента готовит законопроект. Татаров назвал это фейком

11.11 / Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов

26.11 / Беглов спрогнозировал вакцинацию 80% жителей Петербурга к середине января

17.08 / Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена

29.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика