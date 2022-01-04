 

Отец Цоя: У меня дома была старенькая гитара – я бренчал. Потом Витька подрос и тоже начал бренчать. Первые аккорды я ему показал

04.01.2022, 15:24, Новости дня
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“Я в свое время в молодости тоже бренчал, как все молодые люди тогда. У меня дома была старенькая гитара – я бренчал. Потом Витька подрос и тоже начал бренчать. Первые аккорды я ему показал”, – рассказал Роберт Цой. 

Он подчеркнул: тогда даже не думал, что его сына ждет музыкальная карьера. 

“Я тогда не мог подумать, что у него это надолго, что он увлечется этим и, более того, под гитару начнет петь. И он очень хорошо научился играть. Это уже был чисто его талант”, – сказал отец музыканта. 

В детстве, по его словам, Виктор Цой “дурацкие песни пел всякие”.

“Потом все посерьезнее, посерьезнее… И я даже не могу вспомнить, когда он прошел этот рубеж – когда у него песни стали не тяп-ляп… В какой-то момент он начал петь довольно прилично и приличные песни”, – отметил Роберт Цой. 

По его словам, мать Виктора Цоя хотела, чтобы он стал художником. 

“Он очень неплохо рисовал, и мать хотела, чтобы он художником стал. Он даже поступил в Ленинградскую городскую художественную школу, а в то время это было хорошее заведение. Туда многие родители мечтали своих детей определить”, – вспомнил Роберт Цой. 

Он сказал, что картины Виктора Цоя в этой художественной школе еще довольно долго выставлялись

“[Виктор рисовал] все подряд. Натюрморты всякие, фигуры, овощи, фрукты… Он все рисовал. И вырезкой он тоже занимался… Между прочим, у меня до сих пор есть очень много его поделок”, – рассказал Роберт Цой. 

Интервью с Цоем выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Виктор Цой родился в 1962 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1981 году основал группу “Кино”, которая стала одной из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Цой был автором почти всех песен и музыки коллектива. 

Музыкант погиб в 1990 году в автокатастрофе в Латвии. По официальной версии, он заснул за рулем. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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