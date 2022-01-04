Масло из трав, здоровый жир в рационе и другие лучшие аюрведические советы по уходу за волосами

Проблемы с волосами не редкость. Самые распространенные из них – это перхоть, выпадение, секущиеся кончики, алопеция. Решить их помогут аюрведические средства, которые не дают побочных эффектов и делают волосы здоровыми и устойчивыми к повреждениям.

Основы аюрведического ухода

Аюрведа предлагает индивидуальные средства для оздоровления каждого конкретного человека. Но есть несколько общих принципов, которым необходимо следовать:

сохранение здоровья, позитивное мышление; здоровое питание; мытье волос и нанесение на них масла; травяные процедуры; массаж головы.

Позитивное мышление имеет важное значение, поскольку, согласно аюрведической философии, все проблемы – в голове, то есть возникают вследствие дисбаланса на ментальном уровне. Забота о психическом здоровье – это первый шаг к здоровью, в том числе к росту волос.

Здоровое питание

Здоровое питание необходимо для того, чтобы сделать волосы сильными и упругими. Правильная пища питает волосяные фолликулы изнутри и укрепляет их. Аюрведические практики включают в себя введение в рацион следующих продуктов:

фруктов, ягод и овощей, таких как фейхоа, брусника, черника, груши, хурма, лимоны, клубника, черешня, рябина, грейпфруты, вишня, кизил, спаржа, свекла, морковь, помидоры, огурцы, лук, чеснок, зеленые бобы, редис, батат; полезных жиров и орехов; улучшающих пищеварение продуктов: тмина, куркумы, имбиря, меда, трав.

Правильное питание поможет сделать тело сильным и здоровым, что отразится и на волосах.

Мытье волос и нанесение масла

Масла для волос питают фолликулы и кожу головы и помогают удерживать влагу, что очень важно для предотвращения их выпадения. Всегда нужно тщательно смазывать волосы маслом после мытья. Эту процедуру нужно сделать обязательной частью ухода за волосами. Можно использовать кокосовое, кунжутное или травяное масло для волос, которое содержит смесь экстрактов нескольких аюрведических трав и растений, таких как амла, ним, лепестки роз, шикакай и другие. Рекомендуется мыть волосы два раза в неделю, а затем смазывать их маслом. Слишком частое мытье головы может лишить кожу естественных жиров, что будет препятствовать нормальному росту волос.

Массаж головы

Рекомендуется всегда делать массаж кожи головы с теплым маслом для волос, перед тем как их мыть. Нужно слегка помассировать кожу головы с нанесением травяного масла, чтобы стимулировать рост волос и укрепить их от корней до самых кончиков.

Уход за волосами с помощью трав

Шикакай – это наиболее популярное аюрведическое растение, которое способствует росту волос и предотвращает их выпадение. Когда плоды этого растения добавляют в теплую воду, они становятся пенистыми и мыльными и напоминают шампунь. Это средство легко сделать своими руками, но можно также найти в продаже аюрведический шампунь, который содержит это растение.

Если следовать этим простым советам и ухаживать за волосами, то эти действия благоприятно повлияют на состояние волос. Однако, применяя все эти средства на практике, нужно также правильно питаться и вести здоровый образ жизни.