Даня Милохин о скучном отдыхе в ОАЭ

Знаменитый тиктокер Даня Милохин, прилетев с ОАЭ, где отдыхал совместно со своей компанией Dream Team House, пояснил о том, как путешествие не оправдало своих надежд.

Новый 2022 год рэп-исполнитель Даня Милохин отпраздновал на шумной вечеринке в городе Дубай в компании своих друзей. Для блогера хватило и пары дней, чтобы разочароваться в мероприятии и вернуться на родину. По словам артиста, в ОАЭ ему стало «скучно».

Признание Милохин опубликовал в своём Инстаграм аккаунте, сразу после которого получил крайне негативный отклик со стороны подписчиков. Поклонники тут же высказали своё недовольство в сторону Дани Милохина. По комментариям фанатов, инстаблогер «зажрался» и совсем забыл о том, как недавно не мог допустить и мысли о возможности путешествовать заграницу.

Также, отмечают источники, поцелуй Милохина с Евгенией Медведевой – не повод для лишних раздумий. По словам пары ледникового шоу, данное происшествие стоит воспринимать не больше, чем просто пиар-ход.