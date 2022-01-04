 

Даня Милохин о скучном отдыхе в ОАЭ

04.01.2022, 14:50, Разное
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Знаменитый тиктокер Даня Милохин, прилетев с ОАЭ, где отдыхал совместно со своей компанией Dream Team House, пояснил о том, как путешествие не оправдало своих надежд.
Новый 2022 год рэп-исполнитель Даня Милохин отпраздновал на шумной вечеринке в городе Дубай в компании своих друзей. Для блогера хватило и пары дней, чтобы разочароваться в мероприятии и вернуться на родину. По словам артиста, в ОАЭ ему стало «скучно».

Признание Милохин опубликовал в своём Инстаграм аккаунте, сразу после которого получил крайне негативный отклик со стороны подписчиков. Поклонники тут же высказали своё недовольство в сторону Дани Милохина. По комментариям фанатов, инстаблогер «зажрался» и совсем забыл о том, как недавно не мог допустить и мысли о возможности путешествовать заграницу.

Также, отмечают источники, поцелуй Милохина с Евгенией Медведевой – не повод для лишних раздумий. По словам пары ледникового шоу, данное происшествие стоит воспринимать не больше, чем просто пиар-ход.



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