 

Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком

04.01.2022, 14:40, Новости дня
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“Я не планировал знакомство с красивейшей женщиной, актрисой, да еще и с ребенком. Я как раз вот только-только развелся после первого брака и дал себе зарок: “Только карьера”. Но мы предполагаем, а всевышний располагает. Я счастлив, что так повернулась судьба”, – признался Борисюк.

ВИДЕОВидео: Независимые / YouTube
Контекст:

Сумская и Борисюк познакомились в квартире его первой жены Жанны на Новый год. Папа поженилась в 1996 году. У них есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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