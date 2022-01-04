 

Боевики на Донбассе укрепляют позиции на передовой системами разведки и увеличивают количество снайперов – украинская разведка

04.01.2022, 14:40, Новости дня
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“Оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения, увеличено количество снайперских пар. Под руководством офицеров вооруженных сил РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки оккупационных войск в ОРДЛО.

“На период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения”, – отметили в Минобороны.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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