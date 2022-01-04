Honor продемонстрировал новую модель умных часов Watch GS 3

Новую модель умных часов Watch GS 3, выпущенных силами компании Honor, впервые показали на опубликованных в сети официальных изображения. Устройство, по словам специалистов, обладает достаточно мощным «движком» с искусственным интеллектом.

Также в компании Honor отметили, что еще 24 декабря прошлого года начались публичные тестирования смарт-гаджета. Одного этого факта достаточно для того, чтобы предполагать скорый выход часов на рынок, говорят эксперты.

Корпус умный часов изготовлен из металла, а ремешок резиновый. В гаджете имеется функция беспроводной зарядки. Кроме того, производитель намекает на невысокую цены, которую установят в розничной торговле на данную модель.