 

Honor продемонстрировал новую модель умных часов Watch GS 3

04.01.2022, 14:37, Новости дня
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Новую модель умных часов Watch GS 3, выпущенных силами компании Honor, впервые показали на опубликованных в сети официальных изображения. Устройство, по словам специалистов, обладает достаточно мощным «движком» с искусственным интеллектом.

Также в компании Honor отметили, что еще 24 декабря прошлого года начались публичные тестирования смарт-гаджета. Одного этого факта достаточно для того, чтобы предполагать скорый выход часов на рынок, говорят эксперты.

Корпус умный часов изготовлен из металла, а ремешок резиновый. В гаджете имеется функция беспроводной зарядки. Кроме того, производитель намекает на невысокую цены, которую установят в розничной торговле на данную модель.



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