Вице-премьер Стефанишина: Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии, мы должны понимать, что НАТО готово сделать следующий шаг

О том, что Украина рассчитывает на участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, заявлял президент Владимир Зеленский. “Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять-таки, конкретно нас видят равноправным членом Альянса”, – говорил он.

По мнению Стефанишиной, “это абсолютно реалистичное с точки зрения Украины требование”. По ее словам, украинская власть демонстрирует готовность выполнить все необходимые критерии, которые приведут к принятию этого политического решения “в рамках этой каденции парламента, президента, правительства с тем, чтобы НАТО могло назвать соответствующую дату”. В частности, страна выполняет Годовые национальные программы, внедряет стандарты НАТО, проводит ряд реформ.

“Но поскольку речь идет о политическом консенсусе на фоне нагнетания напряжения со стороны РФ, Украина не может постоянно находиться в подвешенном состоянии. Мы должны понимать, что НАТО, как минимум, даже не называя дату, готово сделать следующий шаг и двигаться в направлении подготовки к членству. Это может быть даже без получения Плана действий по членству, но такая стратегическая ясность важна”, – сказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, очень важно, чтобы страны Альянса послали сигнал готовности двигаться в направлении реализации этого курса либо через определение конкретных временных рамок, либо через определение конкретных шагов.

“Пока ни первого, ни второго мы не видим. Политически этот сигнал важен не только для Украины, но и для всех стран НАТО, понимающих вызовы по безопасности, гибридные вызовы в черноморском регионе, вообще на восточном фланге НАТО”, – подчеркнула она.

Стефанишина отметила, что, за исключением военной агрессии РФ Украина не находится в уникальных условиях, по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими как Румыния, Болгария, балтийские страны. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействия расширению.

“Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но у нас нет ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность до тех пор, пока мы ее не получим”, – сказала Стефанишина.

Она выразила надежду на то, что страны Альянса пригласят Украину для участия в саммите в Мадриде, чтобы закрепить приоритеты, обновить и определить новые цели партнерства, сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости.

Стефанишина подчеркнула, что вопросы вызовов безопасности в Европе не должны быть предметом закрытых или ограниченных переговоров нескольких игроков с Россией или России с несколькими игроками.

“Для нас важно, чтобы все 30 стран НАТО были осознавали те решения, которые будут приниматься, чтобы они не были доведены до сведения стран Альянса после завершения переговоров”, – указала она.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

—