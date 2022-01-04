 

“Господи, мужу показывай”. Звезда “Крепостной” Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне

04.01.2022, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Образ артистки дополнили босоножки на очень высоких каблуках.

Актриса сперва показала тверк, сидя на полу, а затем станцевала на пилоне, эротично изгибаясь возле шеста и широко разводя ноги, схватившись руками за опору.

Ролик с ее участием на своей странице в Instagram разместили администраторы программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”.

“Господи, мужу показывай”, – написали пользователи сети.

“Пока ни о чем, но все впереди”, – прокомментировали ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 

Она снималась в фильмах и сериалах “От любви до ненависти”, “Дорога домой”, “Полюби меня такой”, “За витриной”, “Спецы”, “Рецепт любви”, “Центральная больница”, “Столетие Якова”, “Сказка старого мельника”, “Село на миллион”, “Ночь святого Валентина”. В сериале “Крепостная” телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны. 

Денисенко замужем за актером Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В Тбилиси спорят о послании госсекретаря США 

10.11 / Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам

07.11 / Ребенок погиб от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области

06.10 / Das Erste – Европа хочет стать менее зависимой от США, но не знает как

05.07 / Кибератака на компанию Kaseya, в которой подозревают Россию, затронула и Германию

01.03 / Американские СМИ сообщили о планах Белого дома ввести санкции против России

24.06 / В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17

06.09 / Экс-глава OMV оценил значение транзита газа через Украину

17.06 / Трамп захотел снять с РФ санкции и развивать сотрудничество

08.10 / В военном госпитале Киева требовали взятки с участников АТО/ООС за получение статуса инвалида – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика