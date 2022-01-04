 

В AMD показали новый процессор Rembrandt, изготовленный по технологии 6 нм

04.01.2022, 13:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В данном случае, впервые продемонстрировала новый процессор публике сама руководитель компании AMD Лиза Су. Она показала созданный по техпроцессу 6 нм чип, получивший название Rembrandt.

Также руководитель компании сообщила, что данное устройство поедет на выставку CES 2022.

В дальнейшем ожидается, что Лиза Су выступит с расширенным заявлением, в котором эксперты ожидают услышать полезную информацию о состоянии и перспективах развития мирового рынка полупроводниковой продукции. О новом чипе стало известно, что он состоит и восьми ядер, построен на архитектуре Zen 3 и обеспечивает оперативную память в объеме 16 Гб. Также прозвучала информация о том, что данный производитель в ближайшем времени намерен отказаться от графической архитектуры Vega.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / “Как Клавуся выросла”. Дочь Пугачевой показала свою семью

15.03 / В Белоруссии начала работу комиссия по подготовке поправок к конституции

11.05 / Благотворительная организация рассказала, какое пожертвование сделали принц Гарри с женой Меган в честь двухлетия Арчи

31.05 / Пушков указал на «плохие новости» для Украины

25.05 / Пономарев: В вопросах семьи я уже проиграл со счетом 2:0. Для меня это больной вопрос

04.07 / В Огайо застрелили полицейского

03.10 / Украинец пытался ввезти из Польши более 60 новых iPhone 13 – Госпогранслужба

20.08 / Журналиста Бигуса внесли в базу данных сайта “Миротворец”

02.10 / Русские американцы потребовали убрать провокационный плакат в Нью-Йорке

19.07 / Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика