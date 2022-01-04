В AMD показали новый процессор Rembrandt, изготовленный по технологии 6 нм

В данном случае, впервые продемонстрировала новый процессор публике сама руководитель компании AMD Лиза Су. Она показала созданный по техпроцессу 6 нм чип, получивший название Rembrandt.

Также руководитель компании сообщила, что данное устройство поедет на выставку CES 2022.

В дальнейшем ожидается, что Лиза Су выступит с расширенным заявлением, в котором эксперты ожидают услышать полезную информацию о состоянии и перспективах развития мирового рынка полупроводниковой продукции. О новом чипе стало известно, что он состоит и восьми ядер, построен на архитектуре Zen 3 и обеспечивает оперативную память в объеме 16 Гб. Также прозвучала информация о том, что данный производитель в ближайшем времени намерен отказаться от графической архитектуры Vega.