 

В компании Huawei представили автомобильные ключи с Bluetooth и NFC

04.01.2022, 13:52, Новости дня
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Новые автомобильные ключи, оснащенные такими функциями, как Bluetooth и NFC, представили в китайской компании Huawei. Как сообщает разработчик, они пойдут в комплекте с уже выпускаемом автомобилем AITO M5. Цифровой ключ не только станет надежной защитой от краж, но и позволит обеспечить новые функции для данного устройства.

По словам специалистов Huawei, пока таких ключей не делает еще никто в мире. Но не исключено, что другие производители будут вдохновлены успехом китайского разработчика, а потому в будущем моно ожидать, что такие же цифровые ключи станут выпускать многие.

В частности, благодаря таким ключам, бортовую систему электрокара легко сделать совместимой со смартфоном владельца, если он работает на фирменной операционной системе HarmonyOS 2.0.



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