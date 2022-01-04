 

Мнение: Почему на улицах не видно школьников?

04.01.2022, 13:38, Разное
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В СССР у взрослых не было новогодних каникул. Уже 2 января взрослые выходили на работу. А школьники, разбуженные и накормленные еще до того, как родители уйдут из дома, уже часов в 9-10 высыпали на улицу. И возвращались не раньше пяти-шести вечера, с наступлением темноты.

А сейчас каникулы не только у детей, но и у взрослых. И школьников на улицах практически не видно.

Нынче на Новый год никуда не поехал, остался в Москве. И сейчас мы с Чарли гуляем с 9 до 11. Потому что в это время в Сокольниках безлюдно. Вот фотография, сделанная около 11-ти.

Была версия, что это только в Москве на улицах не видно школьников, думал, что дети уехали к бабушкам да дедушкам… Оказалось, что нет. На днях разговаривал с школьным другом, живушим в деревне. Говорит, что и у них  школьников на улицах не видно. Потому что в школьные каникулы они встают поздно, как и родители. А проснувшись , уходят в интернет, где часами играют, гробят здоровье…

Вот мне и интересно, где-нибудь в России школьники еще проводят каникулы, целыми дня пропадая на лыжне или на  хоккейной коробке? Или если такие детишки еще и есть, то они , скорей, исключение из правила?

Источник: Ирек Муртазин



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