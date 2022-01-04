 

Игорь Крутой раскритиковал выступление сына Наташи Королёвой

04.01.2022, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Архип Глушко, сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко, несколько лет активно проявляет себя в творческой карьере, а именно в качестве профессионального певца.
В 2018 году Архип принял участие в концерте матери, вместе они спели песню «Ты мне веришь или нет», которую раньше Наташа Королёва исполняла с Сергеем Глушко. В 2020-м дебютировал как певец под псевдонимом Грек.

В ноябре 2021 года в эфире Первого канала стартовало шоу «Две звезды. Отцы и дети». Архип вышел на сцену вместе со своей матерью. Известный продюсер и шоумен Игорь Крутой, ставший одним из членов жюри музыкального проекта, весьма критично отнесся к выступлению молодого певца: «Пока только четвёрка. Может быть, если с папой придёшь, будет пятёрка».

Однако Архип не сдается и пытается проявить себя с лучшей стороны перед публикой. «Я надеюсь, что дальше будет только лучше», – заявил молодой человек после одного из выступлений.

Источник: dni24.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Послание Путина Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир – эксперт Хазин

18.10 / Секс без просвета

27.01 / Роза Сябитова всегда берет на съемки «Давай поженимся!» лекарства

29.11 / Азербайджану вернули 5 торговых павильонов в торговом комплексе «Фуд Сити»

13.07 / Скандалы: Гладко было на бумаге…

29.08 / В Porsche рассматривают возможность выпуска модели Panamera Coupe

15.09 / Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

15.11 / Трамп сделал заявление о победе Байдена

13.07 / Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году

18.11 / Ученые предложили искать инопланетян в ДНК человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика