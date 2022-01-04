Игорь Крутой раскритиковал выступление сына Наташи Королёвой

Архип Глушко, сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко, несколько лет активно проявляет себя в творческой карьере, а именно в качестве профессионального певца.

В 2018 году Архип принял участие в концерте матери, вместе они спели песню «Ты мне веришь или нет», которую раньше Наташа Королёва исполняла с Сергеем Глушко. В 2020-м дебютировал как певец под псевдонимом Грек.

В ноябре 2021 года в эфире Первого канала стартовало шоу «Две звезды. Отцы и дети». Архип вышел на сцену вместе со своей матерью. Известный продюсер и шоумен Игорь Крутой, ставший одним из членов жюри музыкального проекта, весьма критично отнесся к выступлению молодого певца: «Пока только четвёрка. Может быть, если с папой придёшь, будет пятёрка».

Однако Архип не сдается и пытается проявить себя с лучшей стороны перед публикой. «Я надеюсь, что дальше будет только лучше», – заявил молодой человек после одного из выступлений.

Источник: dni24.com