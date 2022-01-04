 

Врач-кардиохирург Лео Бокерия сообщил о влиянии двухчасовой часовой ходьбы в день на здоровье

04.01.2022, 13:22, Разное
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Лео Бокерия пояснил о том, как и насколько можно продлить жизнь с помощью двухчасовых прогулок в неделю.
Врач-кардиохирург, академик Российской академии наук и заслуженный деятель науки РФ Лео Бокерия пишет о недавнем американском исследовании, в котором принимали участие десятки миллионов человек. Анализ подтвердил тот факт, что если люди будут совершать прогулку от двух часов в неделю, проживут на шесть, а то и на все восемь лет дольше людей, привыкших к неактивному образу жизни.

По словам профессора, прогулка – простой и достаточно популярный способ для физической нагрузки человека. Более того, возможность для ходьбы есть у каждого, вне зависимости от квадратуры квартиры или возможности выйти на свежий воздух. Бокерия говорит, что даже минимальная ходьба по дому – уже физическая активность.

Также стоит отметить, что в условиях самоизоляции, в которых все чаще находятся люди из-за распространения вируса, главным пунктом должно выступать здоровье и его укрепление. Важнейшую роль в данном случае, по словам врача, является отказ от употребления алкоголя, поддержание физической активности и укрепление иммунитета посредством правильных пищевых привычек.

Источник: runews24.ru



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