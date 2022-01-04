 

“Муж заросший, как старый дед”, “Красивая пара!”. В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем

04.01.2022, 13:12, Новости дня
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Пара запечатлена в Венеции. И Бадоева, и Мельничный – в очках. Телеведущая позировала в черном пальто, ее супруг – в клетчатом пальто.

“Когда ты весь год находишься в бешеном ритме, постоянно снимаешь и снимаешь, то потом очень трудно привыкнуть к тишине и спокойствию, даже когда на это у тебя всего неделя. Новый год отметили, подарки раздали, салаты съели, в Венецию погулять выбрались. Чем себя еще занять?! Сначала ждешь каникул, чтобы отдохнуть, а потом считаешь дни до их скорейшего завершения. У вас так же или нет?” – спросила она.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

“Муж заросший, как старый дед. Молодой мужчина и, наверное, симпатичный, но непонятно, кто придумал этот стиль. Ничего красивого”, – заявила подписчица 1955_8000.

“С дедушкой?” – спросила miroslava_fruitful.

“Красивая пара!” – написала gladysheva108.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, где помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время телеведущая вместе с третьим супругом Василием Мельничным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственных передач “Другая жизнь” (выходит на украинском канале “Интер”) и “Жизнь других” (на российском “Первом канале”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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