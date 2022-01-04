За четыре дня из Украины в Европу реэкспортировали 18,6 млн м³ газа

“Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен – 30 декабря – из страны было выкачано 7,8 млн м³ газа, 31 декабря – 6,5 млн м³. 1-го и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн м³ соответственно. Выведенный из Украины объем газа в 18,6 млн м³ равен примерно месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену”, – подчеркивает агентство.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать “возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба”.

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