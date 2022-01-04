Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию в 2022 году – вице-премьер Стефанишина

Она подчеркнула, что и правительство, и президент поддержали ратификацию Стамбульской конвенции и предположительно во втором полугодии этот законопроект будет внесен в парламент.

“Я как вице-премьер, координирующая этот процесс в правительстве, считаю, что для ратификации следует выбрать правильное время. Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом, и первое полугодие проведем под эгидой налаживания консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент”, – пояснила Стефанишина.

В частности, отметила она, в правительстве сформировали предостережения к конвенции, с которыми документ будет подаваться документ на ратификацию. Они являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами – с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой.

“Они предполагают, что положения конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти предостережения снимают разночтение положений самой конвенции”, – сказала чиновница.

Также вице-премьер рассказала, что получила письмо от генерального секретаря Совета Европы, которое официально разъясняет от имени СЕ содержание конвенции.

“В этом письме подтверждается, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан за рубежом. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга”, – добавила Стефанишина.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.

В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции. Причиной, как заявляли в управлении по связям с общественностью президента Турции, стал “захват конвенции группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуальность, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции”.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги.

В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине. В 2020 году такая петиция уже набирала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, и президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. Этого до сих пор не произошло.

В нынешней петиции говорится, что общественные организации в течение двух лет сотрудничали с органами госвласти и министерствами для ратификации документа. Однако до сих пор проект о ратификации конвенции не был внесен в повестку дня Верховной Рады.

30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента.

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