 

Роскомнадзор потребовал установить пол зайца из мультфильма “Ну, погоди!”

04.01.2022, 13:11, Разное
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В ответ на тысячи жалоб Роскомнадзор потребовал от киностудии “Союзмультфильм” провести экспертизу на предмет определения пола и возраста Зайца из советского мультсериала “Ну, погоди!”.

Главная цель исследования – установить намерения Волка и определить относится ли сюжет произведения к к пропаганде растления малолетних и детской порнографии.

Согласно утверждению пресс-службы ведомства, воспитательная роль мультипликационного кинематографа катастрофически недооценивается. Не только аниме, но и обычные мультфильмы, как рисованные, так и кукольные, легко могут стать фактором формирования антиобщественного и криминального поведения, особенно в условиях пандемии, когда среднее время просмотра видео материалов населением возросло в несколько раз.

Мультсериал “Ну, погоди!” может спровоцировать педофилов на насильственные действия в отношении несовершеннолетних, предлагая разнообразные способы достижения преступных целей. Агрессивная атмосфера мультфильма, демонстрирующая антиобщественное поведение, квалифицируемое по множеству статей УК, ГК и КоАП как правонарушения, подает отвратительный и опасный пример как детям, так и взрослым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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