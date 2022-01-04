Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации специалистов оперштаба, к 4 января было зафиксировано 15 903 заражения, 27 071 выздоровление и 834 летальных исхода. Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в России сегодня достигло 10 570 212 человек. При этом с начала пандемии от COVID-19 вылечились 9 575 147 человек, а число летальных исходов составило 312 187.

Среди субъектов и регионов страны по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва: в столице выявили 1967 новых случаев заражения, выздоровели 2274 человека и скончались 68 пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 1297 зараженных, вылечили 1223 человек и умерли 63 человек. Замыкает тройку антилидеров Московская область с 974 заболевшими, 1403 поправившимися и 44 умершими.

Стоит отметить, что новых случаев коронавируса в России сегодня не было выявлено в Ненецком автономном округе. В Магаданской области и Чукотском автономном округе COVID-19 также почти исчез: там заразились лишь пять и один человек соответственно.