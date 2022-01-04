 

Чем заняться в парках Москвы на новогодних праздниках

04.01.2022, 12:40, Разное
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В сезоне-2022 открыто 20 ледовых площадок с искусственным покрытием, работают 17 катков с натуральным льдом. На 26 катков вход платный, на 11 можно пройти свободно.

Самый популярный каток находится в Парке Горького. В этом году его назвали “Зеркальный”. Там же работают хоккейная и детская площадки.

Один из крупнейших катков Москвы “Гигант” обустроили на аллеях парка “Сокольники”. Его площадь – 16,2 тысячи квадратных метра. Прокатиться на “Гиганте” могут до четырех тысяч человек в день.

Также катки работают в Измайловском и Таганском парках, ландшафтном парке “Митино”, саду “Эрмитаж”. Билеты можно приобрести на сайте парков, а для посещения бесплатной площадки нужна предварительная регистрация.

В 26 парках открыто 65 лыжных трасс. Большинство из них натуральные и работают при определенных погодных условиях. График работы лучше уточнять на сайте парка или в социальных сетях.

Самое большое число лыжных маршрутов обустроено в парке “Сокольники” – 17 трасс. По пять – в Измайловском парке и “Царицыно”.

В некоторых парках можно взять спортивный инвентарь напрокат. Услуга доступна в парках “Измайловский”, “Сокольники”, “Кузьминки”, “Ангарские пруды” и других, а также в музеях-заповедниках “Царицыно” и “Коломенское”.

Подробнее о развлечениях в парках Москвы можно узнать на портале mos.ru.

Напомним, что второго января в столице стартовала акция “Елочный круговорот”. Москвичи могут сдать хвойные деревья на утилизацию и переработку в 580 пунктов приема. Они будут работать до 20 февраля.



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