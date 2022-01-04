Доктора рассказали о симптомах «Омикрона», проявляющихся на коже, губах и ногтях

Американские эксперты в области здравоохранения из Центра по контролю над заболеваниями (CDC) рассказали о симптоматике «Омикрона», которая проявляется на теле. Специалисты предупредили, что голубой оттенок губ, кожи и ногтей указывают на низкий уровень оксигена.

Эксперты напоминают, что среди других признаков «Омикрона» выделяют болезненные ощущения в пояснице, мышцах, хриплость голоса, потливость ночью и насморк. К другим симптомам коронавируса относят повышенную температуру, долгий кашель, изменения во вкусе и обоняния. Но это не значит, что если у человека серые губы, то у него COVID-19. Имеется в виду лишь бледная, пятнистая, синяя или серая кожа у детей.

Также больные с утрудненным дыханием, болью, давлением в груди или неспособностью легко просыпаться утром и бодрствовать должны обращаться к докторам. Серая кожа указывает на то, что в крови недостаточно уровня кислорода. Такие проявления называют цианозом, что говорит о наличии серьезных болезней, включая пневмонию, астму и болезни сердца. Серый оттенок ногтей сигнализирует о том, что снизился уровень железа, но также может и появляться из-за травм, грибковых инфекций, курения или при частом нахождении рук в воде.

Специалисты считают, что если у человека появляются такие «предупреждающие знаки», то он должен незамедлительно проверить свое здоровье. Также необходимо исключить заражение COVID-19.

Источник: novostivl.ru