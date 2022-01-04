Ученые: Люди с І группой крови предрасположены к распространению коронавирусу

Люди, которые имеют первую группу крови, на 60% реже болеют коронавирусом, но больше расположены к распространению инфекции. К такого рода заключению пришли исследователи Кентского университета в Великобритании.

Специалисты выяснили, что люди, имеющие I группу крови, лучше всего защищены от COVID-19. Врачи отмечают меньше случаев заражения вирусом среди обладателей указанной группы крови. Риски инфицирования оказались на 60% ниже.

Но исследователи заявляют, что такие люди могут чаще заражать окружающих, нежели инфицироваться самим, так как являются наилучшими донорами. Вероятность получить вирус от зараженных пациентов увеличивается в 2-3 раза для тех, кто считается совместимым реципиентом для переливания крови. Самими уязвимыми к коронавирусу считаются люди, которые имеют четвертую группу крови.

Источник: svpressa.ru