Ученые: Люди с І группой крови предрасположены к распространению коронавирусу
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Люди, которые имеют первую группу крови, на 60% реже болеют коронавирусом, но больше расположены к распространению инфекции. К такого рода заключению пришли исследователи Кентского университета в Великобритании.
Специалисты выяснили, что люди, имеющие I группу крови, лучше всего защищены от COVID-19. Врачи отмечают меньше случаев заражения вирусом среди обладателей указанной группы крови. Риски инфицирования оказались на 60% ниже.
Но исследователи заявляют, что такие люди могут чаще заражать окружающих, нежели инфицироваться самим, так как являются наилучшими донорами. Вероятность получить вирус от зараженных пациентов увеличивается в 2-3 раза для тех, кто считается совместимым реципиентом для переливания крови. Самими уязвимыми к коронавирусу считаются люди, которые имеют четвертую группу крови.
Источник: svpressa.ru
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