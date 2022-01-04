Диетолог назвал причины набора веса после коронавируса

Алексей Ковальков, диетолог, пояснил о причине появления лишнего веса после перенесенного COVID-19. Специалист считает, что проблема появляется после терапии кортекостероидными лекарствами и из-за несбалансированного рациона.

В период нахождения человека в больнице он обычно сбрасывает лишние килограммы, но после выздоровления резко поправляется. Часто пациенту назначают кортикостероиды, а это самые сильные жиронакапливающие препараты. На фоне такой терапии больные поправляются, но эффект сохраняется около 1,5 месяца после приема гормонов, а дальше все зависит от того, как пациент следит за питанием, занимается ли спортом.

Стоит помнить, что часть легких больного остается пораженной, поэтому слабое дыхание, он не хочет двигаться много, что тоже ведет к ожирению. Если бывший пациент станет есть дома различные разносолы, то вес будет прибавляться и дальше. Диетолог напоминает, что люди не должны расслабляться после ограничений.

Источник: www.mskagency.ru