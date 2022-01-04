 

Диетолог назвал причины набора веса после коронавируса

04.01.2022, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Ковальков, диетолог, пояснил о причине появления лишнего веса после перенесенного COVID-19. Специалист считает, что проблема появляется после терапии кортекостероидными лекарствами и из-за несбалансированного рациона.
В период нахождения человека в больнице он обычно сбрасывает лишние килограммы, но после выздоровления резко поправляется. Часто пациенту назначают кортикостероиды, а это самые сильные жиронакапливающие препараты. На фоне такой терапии больные поправляются, но эффект сохраняется около 1,5 месяца после приема гормонов, а дальше все зависит от того, как пациент следит за питанием, занимается ли спортом.

Стоит помнить, что часть легких больного остается пораженной, поэтому слабое дыхание, он не хочет двигаться много, что тоже ведет к ожирению. Если бывший пациент станет есть дома различные разносолы, то вес будет прибавляться и дальше. Диетолог напоминает, что люди не должны расслабляться после ограничений.

Источник: www.mskagency.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Никас Сафронов призвал остановить «издевательства» над Вячеславом Зайцевым

24.03 / Подозрительно бедные

17.01 / Мнение: Отчаянный порыв еврейского народа

26.02 / Мнение: О защитниках Отечества и охранниках Режима™

08.05 / “Сильно нервничала”: Регина Тодоренко рассказала о здоровье Влада Топалова

18.10 / “Связался черт с младенцем”: как Ролан Быков и Елена Санаева сохранили свою любовь вопреки злым языкам и разнице в возрасте

13.07 / Скандалы: «В деле группы Дятлова поставлено жирное отточие…»

14.08 / Он утонул

25.01 / Мнение: 23 января. Навальный в ореоле юношеского максимализма

23.10 / Мнение: Что делать, если напали гопники?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика