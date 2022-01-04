 

Подтверждено проведение заседания Совета Россия-НАТО

04.01.2022, 12:30, Новости дня
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В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января и призвали Москву «принимать во внимание озабоченности альянса», говорится заявлении представителя пресс-службы НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.

30 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США и РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.



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