Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинские военные-разведчики провели учения вблизи границы с Крымом, сообщили в пресс-службе командования объединенных сил ВС Украины.

Согласно заявлению военных, разведчики «тренируются давать врагу отпор на близком расстоянии», передает РИА «Новости».

«После выдвижения на рубеж открытия огня бойцы передвигались на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности», – рассказал офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.

Он также отметил, что военные отработали элемент ближнего боя «налет». Такой способ подразумевает атаку разведчиков на объект с целью захвата документации и вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Напомним, 21 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.