“Узнала из прессы”. Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем

“Бывают периоды, когда нас никто не спрашивает. И я так тоже поступала. Когда я выходила замуж, не ставила перед фактом родителей, не спрашивала разрешения. То есть я узнала об отношениях Антонины из прессы. Это совершенно нормально. Она актриса, для меня это приемлемо”,– заявила Сумская.

Паперная, которая присутствовала по видеосвязи во время разговора, в этот момент погрозила матери пальцем.

“Прости, мама. Мне кажется, что мама чаще советуется, чем я с мамой. Согласись, мам?” – перебила Сумскую дочь.

“Ну да. да! Я порой должна получить действительно веский, важный для меня совет именно от старшей дочери”, – подтвердила мать Паперной.

Комментарий Сумской прозвучал на четвертой минуте ролика.

ВИДЕОВидео: Независимые / YouTube

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Она родилась 1 июня 1990 года. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

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