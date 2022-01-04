Среди всех стран ЕС есть консенсус по введению жестких санкций против РФ – вице-премьер Стефанишина

“Среди всех стран ЕС точно есть консенсус по введению санкций и что они должны быть жесткими. В то же время, конечно, продолжаются дискуссии по поводу объема таких ограничений и этапности их введения. Отключение от системы SWIFT – это один из самых жестких шагов”, – сказала Стефанишина

Она добавила, что важное значение имело принятие резолюции Европейского парламента, которая предусматривает введение санкций против высшего офицерского состава РФ и ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также отключение банковских инструментов, таких как SWIFT.

“То есть это уже определенная директива для других европейских институций, формирующих объем этих санкций”, – пояснила она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина сейчас получает беспрецедентную международную поддержку и консолидацию – не только в политических заявлениях, но и в конкретных решениях, резолюциях, действиях ЕС, НАТО и отдельных стран.

“За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины”, – отметила она.

По ее мнению, политико-дипломатическое сдерживание “является единственным путем”, и оно уже дает результаты.

Стефанишина также заявила, что наиболее опасным вооружением Украины является “украинский народ, который стремится к европейской и евроатлантической интеграции”.

“Демократическая и развитая Украина в ЕС и НАТО – это самые большие санкции против Кремля, это то, что действительно повлияет на каждого гражданина России. Самая жесткая санкция — четкая перспектива членства Украины в ЕС и НАТО или, как минимум, в ЕС”, – считает вице-премьер.

Контекст:

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Президент США Джо Байден предупредил Россию о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

О пакете сдерживания РФ от агрессивных действий, который готовят страны Европы и НАТО совместно с Украиной, 3 декабря говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предполагает политическое, экономическое и оборонное сдерживание, рассказала посол в США Оксана Маркарова.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены “болезненные меры”.

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ. “Санкционная политика “после” уже никого, честно говоря, не очень интересует”, – говорил он 15 декабря.

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