В 2021 году СБУ обнаружила около 500 взрывных устройств в районе проведения ООС

В течение года правоохранители изъяли противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 взрывных устройств и свыше 300 кг тротила.

По данным следствия, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. По заданию своих “кураторов” они планировали диверсии на востоке Украины.

“По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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