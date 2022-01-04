Welt – несмотря на высокую заболеваемость среди детей, Германия вновь открывает школы

В большинстве федеральных земель Германии школьники вновь возвращаются за парты после рождественских каникул, пишет Welt. При этом заболеваемость коронавирусом среди детей от 5 до 14 лет в стране достигла самого высокого уровня среди всех возрастных групп. Это вызывает тревогу у учителей, педагогов и родителей: всё громче слышны призывы к восстановлению дистанционного или гибридного форматов обучения.

Несмотря на опасения по поводу коронавируса, в этот понедельник в нескольких федеральных землях снова начнутся школьные занятия. В Мекленбурге — Передней Померании, Берлине, Саксонии и Рейнланд-Пфальце возвращается очное обучение. В Бранденбурге родители школьников определённых возрастных групп могут подать заявление на обучение детей на дому.

Между тем Немецкий союз учителей резко критикует эту политику. Уже сейчас заболеваемость детей школьного возраста выше, чем в любой другой возрастной группе. Кроме того, до сих пор неясно, как штамм «омикрон» повлияет на работу школ. К тому же всё громче слышны требования о восстановлении дистанционного или гибридного форматов обучения.

В начале 2022 учебного года у 16-летней Ханны из города Плау-ам-Зее в Мекленбурге — Передней Померании отличная мотивация. Она считает, что дистанционное, или домашнее, обучение способствует лучшей организации свободного времени, однако если она что-то не понимает, задать вопрос учителю труднее.

ХАННА УЛЬРИХ, школьница: Сейчас не хватает многого из пройденного за те полтора года, что мы сидели дома. Начинаешь понимать, что есть огромные пробелы. Поэтому я думаю, что было бы лучше продолжить учёбу в школе, потому что иначе это всё будет намного утомительней и сложней для нас.

Однако анализ показателей заболеваемости на 100 тысяч человек за семь дней по всей стране показывает, что число новых случаев заражения в возрастной группе школьников от 5 до 14 лет в настоящее время является самым высоким и составляет около 408. Во всех остальных возрастных группах значения существенно ниже.

Это вызывает беспокойство у многих педагогов и учителей. Штамм «омикрон» ещё более заразен, а многие школьники возвращаются из путешествий или с семейных праздников.

МАЙКЕ ФИННЕРН, председатель Профсоюза образования и науки: С нашей точки зрения, очень важно, чтобы мы проходили тестирование в ближайшие одну-две недели после каникул и чаще, чем два раза в неделю. Ещё раз хочу предельно чётко сказать, что никто не хочет переходить на дистанционный формат. Но, честно говоря, когда 30 из 100 коллег находятся на карантине, не остаётся ничего другого. В таком случае работа также не может вестись в нормальном режиме.

В Тюрингии обучение также начнётся в дистанционном формате. Для всей страны, однако, это должно остаться исключением, подчёркивает премьер-министр земли Северный Рейн —Вестфалия Хендрик Вюст в своём новогоднем обращении, записанном в одном из школьных кабинетов.

ХЕНДРИК ВЮСТ, ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия: Чтобы наши младшие не пострадали снова, мы хотим, чтобы школы и детские сады по возможности оставались открытыми.

Ханна из Плау-ам-Зее тоже этого хочет. Вскоре ей предстоит сдавать выпускные экзамены. И, как и многое другое, это гораздо приятнее делать в коллективе.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.