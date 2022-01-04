 

Володин запустил опрос о длительности новогодних каникул

04.01.2022, 11:55, Разное
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Володин отметил, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно. Первого января стал выходным днем только в 1947 году, а Рождество в советское время вовсе не отмечалось, написал спикер.

В 1993 году второго января тоже стал выходным днем. В 2004 году в Трудовой кодекс внесли изменения, которые дали право на отдых с первого по пятого января, в 2012-м праздники решили продлить до восьми дней. С тех пор праздничные каникулы составляют около 10 дней, рассказал Володин.

“Но регулярно звучат все новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то — добавить к отпуску, кто-то — вовсе отказаться от них”, – написал председатель ГД.

Мнением на этот счет спикер попросил поделитьcя читателей своего телеграм-канала. В опросе предлагается три варианта ответа: оставить все как есть, сократить новогодние каникулы или перенести выходные дни на теплое время года.



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