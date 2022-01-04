 

Прогулка по новогодней Москве: на сервисе Russpass появился интересный маршрут

04.01.2022, 11:55, Разное
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“Город-сказка: прогулка по новогодней Москве” – новый маршрут на туристическом сервисе Russpass. На карте отмечены 10 мест столицы, которые обязательно нужно посетить в праздничные дни. Маршрут проходит по центральным районам города.

Прогулку предлагается начать с сада “Эрмитаж”, где есть каток, билеты на который можно приобрести на Russpass. Вторая точка – Тверской бульвар. Там работают выставки и проходят новогодние мероприятия. А на Тверской площади можно посетить рождественский бал-маскарад, сфотографироваться рядом с арт-объектами в виде масок и вееров, а также декорациями по мотивам сказки “Щелкунчик”.

Выставка дизайнерских елей ждет посетителей на Кузнецком мосту. Украсили это место художники, артисты и представители дизайн-индустрии.

На карте также отмечены Центральный детский магазин на Лубянке, Театральная площадь, площадь Революции, Красная площадь и Новый Арбат. А еще Russpass советует рестораны, которые находятся поблизости. Ознакомиться с маршрутом можно на сайте туристического сервиса.

На портале Russpass можно спланировать путешествие по России. Сервис очень удобен, поскольку не нужно тратить время на поиск информации на различных сайтах и обращаться в агентства. Путешественники смогут найти уже готовые туры или составить собственный маршрут по самым интересным и красивым местам страны.



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