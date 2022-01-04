 

Я тебе в рожу плюну – Личное мнение

04.01.2022, 11:54, Разное
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Пару недель я всё гадала, какой же дурак после Моргенштерна согласится общаться с Собчак? После подставы у Алишерки начались такие проблемы, что вряд ли кто-то захочет повторить номер.

Дурака не нашлось. Зато к Собчак пришла Елена Блиновская.


Свет и любовь. Фото: Соцсети

Посмотрела я этот ужас и поняла: когда встречаются две неумных тётки, случается большая беда.

Зачем Блиновская согласилась на интервью с тамадой? Как я понимаю, всё было наоборот — Блиновская заставила Ксению записать этот выпуск.

Чем Блиновская могла прижать Собчак? Да хотя бы тем, что больше не позовёт Ксению тамадой на день рождения или свадьбу. Собчак вынужденно согласилась и получила:

«Я тебе в рожу плюну!» заявила инстаграмщица в лодке.

А потом сказала, что сбросит с лодки. Собчак предсказуемо зассала.

Поток света в душе человека, покой и любовь, к которым призывает марафонщица, обернулся тут же обыкновенной струёй нецензурной лексики. Блиновская то и дело затыкала уши и говорила, что ничего не слышит.

«Я на тебя обиделась — ты обесценила мои СМС-ки».

Тех трёх живых зрителей, кто ещё посмотрел выпуск помимо ботов, смутили моменты, когда Блиновская просто молчала.

Нет, ей было, что ответить, но она приходила в ресурсное состояние.

«Моя мама не знает, какие я суммы зарабатываю, с какой стати я должна их говорить тебе».

Я — за справедливость. Когда кто-либо виноват — указываю на него пальцем. Когда вины нет — так и говорю.

Теперь, когда все могут посмотреть на марафонщицу сами, продажа курсов Блиновской рухнет, и в этом не будет вины Собчак. В этот раз героиня двухчасового нуднейшего ролика подставила сама себя — совершенно без участия Ксении.

С чем, в общем-то, несчастных людей и можно поздравить.

Источник: Лена Миро



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